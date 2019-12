La Comisión reafirma que ve muy difícil llegar a un pacto en solo once meses

Si hay algo que Michel Barnier, el negociador jefe de la UE para el 'Brexit', no se ha cansado de repetir durante estos últimos tres años es que negociar un acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido será más difícil que pactar el divorcio en sí. La tarea se complica más si se tiene en cuenta que ambos bloques tendrán solo once meses para lograrlo -desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2020- y se vuelve realmente problemática si se añade el anuncio de ayer de Johnson. "Estamos preocupados porque el periodo para negociar el acuerdo comercial no es muy largo y creemos que va a ser problemático llegar a un pacto sobre un acuerdo comercial integral en el plazo previsto", dijo ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, tras escuchar el análisis de Barnier en la reunión del colegio de comisarios.