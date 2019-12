¿Qué pasará ahora con el Brexit?

El Brexit ha marcado las elecciones generales del Reino Unido que se han celebrado este jueces. El primer ministro, Boris Johnson, y sus compañeros conservadores consiguieron finalmente la mayoría absoluta, según el recuento oficial de votos.

Hace casi mes y medio que se convocaron estas elecciones y, desde entonces, la salida del Reino Unido de la UE ha quedado paralizada, después de que se estableciera una nueva fecha tope: 31 de enero. Así pues, la política británica decidió no dar más pasos hasta saber qué parlamento saldría este jueves y qué fuerza tendría cada uno para defender sus postulados. La postura de no negociar y no tomar ninguna decisión más al respecto fue una petición expresa de los laboristas para apoyar el adelanto electoral.



Pero, ¿qué pasara ahora con el Brexit?

Dados los procedimientos necesarios para la constitución del Parlamento británico y la cercanía de la Navidad, no se espera que el asunto del Brexit se retome antes de las fiestas, independientemente del resultado de estas elecciones. Sin embargo, aún quedaría por delante casi un mes hasta que se cumpla la prórroga para la salida de la UE.

Según lo que han ido pronosticando todas las encuentas, con la amplia mayoría de Johnson, lo más probable es que el acuerdo que logró con Bruselas sea de nuevo puesto sobre la mesa y se convierta en ley con el apoyo de la Cámara para poder llevar a cabo definitivamente la salida de la UE.