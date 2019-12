La Cámara de Representantes votará los cargos del "impeachment" esta semana

El demócrata Jerrold Nadler, presidente del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, avanzó ayer que los cargos del "impeachment" contra el presidente de EE UU, Donald Trump, se votarán esta misma semana. "Tenemos un caso sólido como una roca. Creo que si se presentara ante un jurado, habría veredicto de culpabilidad en cuestión de tres minutos", dijo Nadler a la CNN.

Hay "pruebas directas considerables", prosiguió. "El presidente y sus compañeros de partido dicen que no hay pruebas directas suficientes cuando la razón de que no tengamos incluso más pruebas directas es que el presidente ha ordenado a todo el mundo del poder ejecutivo que no colabore con el Congreso (...), un hecho sin precedentes en la historia estadounidense", denunció.

Así, solo cuentan con el testimonio de "personas vitales y patriotas de la CIA, el Pentágono y la Casa Blanca que han dado un paso adelante y han desafiado las órdenes del Presidente de no testificar".

Por el contrario, si Trump y sus partidarios tuvieran "una prueba exculpatoria, la habrían presentado ya". Hoy habrá una sesión en el comité para la presentación de las pruebas de los investigadores para avanzar con el proceso de destitución contra Trump.

A ese respecto, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, recordó que un "impeachment" es muy parecido a un proceso de presentación de cargos y, en ese sentido, defendió que, conforme a su experiencia como fiscal, habría que presentar los cargos "que sean más potentes y en los que haya más pruebas abrumadoras y no intentar acusar por todo, incluso aunque creas que puedes presentar más cargos".

"Hay pruebas aplastantes de que el presidente intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en nuestras elecciones. Básicamente intentó hacer trampas en nuestras elecciones. Es un grave abuso de poder", aseguró a la CBS.

La Casa Blanca había pedido el viernes a los demócratas que pusieran punto final lo antes posible a la investigación para abrir el juicio político a Trump. "Los demócratas de la Cámara (baja) han desperdiciado suficiente tiempo de Estados Unidos con esta farsa. Deberían acabar esta investigación ahora y no perder más tiempo con audiencias adicionales" en el Congreso, dijo el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, en una carta dirigida a Nadler.

Cipollone hizo alusión en la misiva a unas declaraciones recientes de Trump en las que el magnate espetó a los demócratas: "Si van a imputarme políticamente, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado, y nuestro país pueda regresar a la normalidad".

Aun así, el letrado advirtió de que la redacción de los cargos para un juicio político contra el mandatario "sería un abuso de poder temerario" por parte de los legisladores progresistas y "constituiría el intento más injusto, altamente partidista e inconstitucional de 'impeachment' en la historia de Estados Unidos".

"Como saben, su investigación de juicio político es totalmente sin fundamentos y ha violado los principios básicos del debido proceso y de imparcialidad esencial", consideró Cipollone.

El abogado también se quejó de que la presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, ordenara este jueves que los miembros de su bancada (grupo parlamentario) comenzaran a redactar los llamados "artículos de 'impeachment'", es decir, los cargos para un juicio político a Trump, antes de que el comité judicial de ese hemiciclo "haya escuchado ninguna prueba".