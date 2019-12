La OTAN vuelve a tensar la relación Trump-Macron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado "muy insultantes" las alusiones de su homólogo francés, Emmanuel Macron, a la supuesta "muerte cerebral" de la OTAN y ha deslizado la posibilidad de que Francia termine "rompiendo" con la Alianza Atlántica.



"Es una declaración dura. Cuando dices algo así, es una declaración muy, muy fea para 28 países, incluidos ellos", ha declarado Trump a los periodistas en Londres, donde el mandatario norteamericano asiste precisamente a una cumbre de líderes de la OTAN en la que coincidirá con Macron.



Macron criticó a la OTAN en una entrevista reciente a 'The Economist' en la que también cuestionó el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Europa. Posteriormente, evitó corregir el término de "muerte cerebral", alegando que solo era una "llamada de atención" sobre la actual situación del bloque.







