La Casa Blanca no participará en la nueva fase de audiencias sobre el "impeachment"

La Casa Blanca ha anunciado que no participará en la nueva fase que se inicia esta semana en la investigación previa de la Cámara de Representantes para decidir si se abre un juicio político de destitución ("impeachment") al presidente Donald Trump. Tras las audiencias celebradas en la comisión de Inteligencia, mañana, miércoles, comienzan las de la comisión de Justicia, que es la que debe redactar el eventual pliego de cargos que se sometería a la votación de la Cámara.

Al ausentarse de la nueva fase, la Casa Blanca deja en manos de sus aliados, como el congresista republicano Jim Jordan, la tarea de convencer a los estadounidenses de que Trump no merece un juicio político por sus presiones a Ucrania para que investigase al principal rival demócrata del magnate para las elecciones de 2020, el exvicepresidente Joe Biden.

El presidente de la comisión de Justicia, el demócrata Jerrold Nadler, había invitado a los abogados de Trump a participar en la audiencia pública de mañana. Sin embargo, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, ha enviado una carta a Nadler en la que afirma: "En las circunstancias actuales, no tenemos previsto participar en su audiencia del miércoles".

De este modo, la Casa Blanca prosigue su estrategia de ignorar el proceso, en un intento de restarle legitimidad ante los votantes. Trump y su entorno han denunciado en varias ocasiones que la Cámara sigue un proceso "sin garantías" contra él. La pasada semana trascendió que la opinión dominante en la Casa Blanca es que se debe hacer caso omiso de las actuales fases y reservarse para el juicio, que dan por seguro y se desarrollará en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 senadores por 47 de los demócratas.

Cipollone no descartó, en todo caso, que la Casa Blanca o Trump puedan enviar abogados a futuras audiencias de la comisión de Justicia, y aseguró que darán una respuesta antes de la fecha límite establecida para ello por Nadler, el próximo viernes. El jurista hizo hincapié en que hay "innumerables deficiencias procesales que han contaminado la investigación" llevada a cabo hasta ahora.

El equipo de campaña de Trump anunció, por otra parte, que vetará a los periodistas de la agencia de noticias Bloomberg en todos sus actos en respuesta a la decisión de este medio de no investigar a su dueño, Michael Bloomberg, uno de los precandidatos demócratas a la Presidencia, ni tampoco, para no privilegiarle, al resto de sus rivales demócratas. No obstante, el equipo de campaña de Trump adelantó que "determinará caso por caso si se relaciona con reporteros a título personal o responde a preguntas de Bloomberg News".