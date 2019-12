Trump anuncia aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina

El presidente de EEUU, Donald Trump, sorprendió este lunes con el restablecimiento de aranceles al acero de Argentina y Brasil, dos países aliados, en un nuevo latigazo en el recrudecimiento de su guerra comercial internacional.



"Brasil y Argentina han aplicado una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores", indicó el presidente en mensajes en su cuenta Twitter.





Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....