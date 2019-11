Trump incendia las redes publicando un fotomontaje de Rocky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha fallado este miércoles a su ritual cita con el golf en su primer día en Mar-a-Lago (sur de Florida), adonde llegó para pasar el fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias.



Tras un baño de masas en el coliseo BB&T de Sunrise, al norte de Miami, donde dio un mitin de campaña, Trump arribó a su club privado Mar-a-Lago, en Palm Beach, el martes por la noche.



El presidente permanecerá hasta el domingo junto a su esposa Melania y otros integrantes de su familia, con los que compartirá este jueves la tradicional cena de Acción de Gracias.



Como era de esperar, sobre las 10 de la mañana hora local (15.00 GMT), el presidente se trasladó al Trump International Golf Club, en la cercana West Palm Beach, donde ha permanecido unas cinco horas.



Por el momento no ha trascendido quiénes fueron sus compañeros de juego.



La agenda distribuida por la Casa Blanca señala que el presidente no tiene ningún acto previsto para hoy, aunque no ha dejado desatendida su cuenta de Twitter, en la que publicó un fotomontaje en el que se ve su rostro sobre el cuerpo de un boxeador fornido.





La composición fotográfica, colgada tras el anuncio de los buenos datos económicos en el país y que ha revuelto las redes sociales, muestra la cara de Trump sobre un cuerpo de un boxeador musculoso, laureado con un cinturón de campeón, con los colores blanco, rojo y azul, y queinterpretado por el actor Sylvestre Stallone.Los datos divulgados por elindican que la economía nacional avanzó a un ritmo anual de crecimiento del 2,1 % en el tercer trimestre del año.Si bien el pool de periodistas da cuenta de que la actividad matutina del presidente ha sido básicamente jugar al golf, un comunicado de la Casa Blanca pone de relieve que mientras el Congreso ha parado por los festivos no ha sido el caso de Trump.Laindica que el presidente ha firmado una ley contra la crueldad animal, rubricada el lunes, y ha participado en actividades como la de indultar a los pavos presentados en la Casa Blanca con motivo de Acción de Gracias.La Casa Blanca también distribuyó hoy dos notas presidenciales, una sobre el espíritu dely otra sobre el Día Internacional del Sida.Según el diario Palm Beach Post, desde que el presidente resultó electo en 2016 ha realizado 26 visitas a su club privado, incluida la de este fin de semana.El presidente además arriba al estado soleado dos meses después de que cambiara su residencia de Nueva York a su club Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida),como dijo en el mitin del martes.Trump ha llegado al sur detambién en medio de las investigaciones para abrirle un juicio político por presionar al Gobierno ucraniano para que indagara si el exvicepresidente y aspirante presidencial demócrata Joe Biden tuvo tratos cuestionables con ese país en 2016."Eso es realmente una mentira", señaló al respecto en su mitin, donde insistió en que la llamada al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "fue perfecta".