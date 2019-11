Trump se resigna a un juicio político en el Senado y ya solo busca que sea rápido

Con las comparecencias televisadas de testigos en la Cámara de Representantes muy avanzadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece resignado a un inevitable juicio político de destitución ("impeachment"). Así lo dio a conocer ayer la Casa Blanca tras una reunión privada entre seis senadores republicanos y altos cargos de la administración republicana, de la que informó "The Washington Post".

El desfile de testigos de los últimos días ha dado la mayor solidez a las acusaciones contra Trump de haber presionado a Ucrania para que investigase posibles actuaciones irregulares del exvicepresidente Biden en el país.

El instrumento de presión fueron 390 millones de dólares de ayuda militar y una visita a la Casa Blanca, lo que los demócratas ven un caso claro de intento de soborno a una potencia extranjera para influir en las presidenciales de 2020, en las que el exvicepresidente Joe Biden es el principal precandidato demócrata.

Trump y sus asesores están deseando que los Representantes, controlados por los demócratas, voten cuanto antes la apertura del juicio político, que se celebraría en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Convencida de que solamente en el Senado Trump recibiría la "justicia" que a su entender le niegan los Representantes, la Casa Blanca tan solo espera que el juicio sea "rápido", no más de dos semanas, para "generar daños" a la imagen del presidente. También esperan que se pueda citar al propio Biden como testigo, así como al informante anónimo que denunció la conversación telefónica, del pasado 25 de julio, en la que Trump ejerció, hasta donde se sabe, sus más directas presiones sobre el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

En todo caso, se da por descontado que el "impeachment" no saldría adelante, ya que exige el voto favorable de 66 de los cien senadores y, de momento el bloque de los 53 senadores republicanos, no parece mostrar fisuras.

Uno de los testigos que los demócratas llevan tiempo queriendo citar, sin éxito, es el exconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, despedido en septiembre por Trump. Bolton, cuya cuenta en Twitter había sido congelada tras su ceses, reapareció ayer prometiendo revelaciones: "Para conocer los entresijos de todo esto, estén atentos"" escribió.

Trump también hizo ayer su aportación a la jornada con unas declaraciones sobre Hong Kong: "Si no fuera por mí, miles de personas habrían muerto" en la excolonia británica, dijo a la cadena Fox. Y se explicó: China "tiene un millón de soldados parados fuera de Hong Kong que no van a entrar solo porque yo les pido que, por favor, no lo hagan".