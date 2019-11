El Gobierno envía al Parlamento de Bolivia una convocatoria de elecciones

La violencia sigue cobrándose víctimas mortales en Bolivia mientras, en el fondo del escenario, el Gobierno interino y los seguidores de Evo Morales libran una dura lucha sobre la convocatoria de elecciones.

Al menos ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas durante un operativo policial y militar en el que se recurrió a fuego real para facilitar la salida de 40 camiones cisterna de la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, para abastecer a La Paz. El lugar se encontraba bloqueado desde hacía días por seguidores del expresidente Morales, exiliado en México, que reclaman la renuncia inmediata de Jeanine Áñez, proclamada presidenta interina el pasado día 12 en una sesión sin quorum, por la ausencia del mayoritario partido de Morales (MAS).

El número de muertos desde el inicio de las protestas, el 20 de octubre, roza la treintena. La ONU ha exigido una investigación "rápida, imparcial y exhaustiva" de las muertes de manifestantes.

El desabastecimiento está haciendo mella en la cercada ciudad de La Paz, que ayer se quedó sin suministro de gas, al igual que otras ciudades como Oruro y Cochabamba, tras registrarse una explosión en el gasoducto Carrasco-Cochabamba.

En el pulso sobre los nuevos comicios presidenciales, a los que pone reparos sobre el modo de convocarlos la mayoría parlamentaria del MAS, el Gobierno interino envió ayer un proyecto de ley al Parlamento para que inicie el proceso hacia una cita electoral, aún sin fecha ya que primero ha de elegirse un nuevo órgano electoral.

Morales ha advertido a Áñez que las elecciones no pueden convocarse por decreto, aunque ha aceptado unos comicios en los que él no sea el candidato del MAS. "No me opongo. Si la solución son elecciones, bienvenido", dijo en rueda de prensa en Ciudad de México Morales, quien acto seguido advirtió: "Convocar elecciones por decreto es en contra de la Constitución".