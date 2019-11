Trump da un quiebro y se ofrece ahora a declarar por escrito sobre su "impeachment"

En un nuevo quiebro de su imprevisible trayectoria, el presidente de EE UU, Donald Trump, dejó ayer la puerta abierta a declarar por escrito ante la Cámara de Representantes, en el marco de las investigaciones previas a la apertura de un juicio político de destitución ( impeachment) contra él. La Cámara quiere juzgar a Trump por presionar a Ucrania para que investigase a su rival demócrata Joe Biden, vicepresidente con Obama.

"A pesar de que no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin el debido proceso, me gusta la idea y lo haré para que el Congreso vuelva a centrarse (en temas legislativos). ¡Me lo estoy planteando seriamente!", escribió Trump en un tuit. El ofrecimiento del magnate, que no carece de ambigüedad, llega cuando las comparecencias televisadas de testigos han elevado, según un sondeo de Ipsos, hasta el 71% el porcentaje de quienes estiman que las acciones de Trump respecto a Ucrania fueron "incorrectas".

Con su oferta, Trump rompe su táctica de prohibir a sus colaboradores que testifiquen sobre Ucrania ante el Congreso. El último en desobedecer al Legislativo fue el jefe interino de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Trump ya recurrió a declarar por escrito cuando el fiscal especial Robert Mueller investigaba la trama rusa. De ese modo, evitó las repreguntas y la posibilidad de incurrir en perjurio en una eventual contradicción. Mueller quedó muy poco satisfecho de aquel interrogatorio y calificó las respuestas de Trump como "inadecuadas, incompletas o imprecisas".

Ahora, la Cámara de Representantes está investigando si Trump mintió a Mueller, una cuestión que podría influir en la investigación abierta sobre Ucrania. El abogado general de la Cámara Baja, Douglas Letter, pidió ayer al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia (Washington) que fuerce al departamento de Justicia a entregar a la Cámara documentos hasta ahora secretos del jurado de investigación formado a raíz de las pesquisas de Mueller.

La justicia dio ayer, por su parte, un breve respiro a Trump en uno de los muchos frentes que tiene abiertos. El Tribunal Supremo bloqueó temporalmente la entrega de las declaraciones de Hacienda de Trump de los últimos siete años, ordenada por la justicia federal, a la espera de conocer la posición de la comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes, que es la que exige esos datos al magnate.