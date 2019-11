El ascenso de la demócrata Warren asusta a los más ricos de Estados Unidos

Los multimillonarios de Estados Unidos están cada vez más inquietos ante el ascenso en las encuestas presidenciales de la candidata demócrata Elizabeth Warren. La punta de lanza del programa de la aspirante es una tasa con "potencial de incrementar dramáticamente" la imposición sobre las ganancias totales de los que más tienen, según los expertos.

La senadora Warren, la aspirante con más apoyos a la candidatura de su partido en las elecciones de 2020, propone un impuesto a los "ultrarricos" que exime de tributar los primeros 50 millones de dólares en activos, pero grava un 2 % anual las fortunas por encima de esa cifra y un 6 % las de más de 1.000 millones, según desveló recientemente, informa Efe.

El cofundador de Microsoft Bill Gates, asiduo del "top 3" de los más ricos del mundo, ahora centrado en la filantropía, se pronunció con cierta sorna sobre esa medida, pese a haber abogado en el pasado por una mayor imposición fiscal a los multimillonarios. "He pagado unos 10.000 millones de dólares, más que nadie, en impuestos. Si tengo que pagar 20.000 millones, está bien. Pero si dices que pague 100.000 millones, tendré que calcular qué me queda", aseguró "bromeando" en una conferencia en la que instó a no "amenazar" el "sistema de incentivos" que supone ser rico.

Warren ha conseguido ya que multimillonarios norteamericanos bien conocidos y reputados gestores de fondos hablen de ella como un peligro, mientras alerta de que los más ricos del país nunca contribuyeron tan poco.