Trump dice ahora que aún no hay un acuerdo con China para retirar aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que todavía no ha acordado con China una retirada gradual de los aranceles que ambas partes se han ido imponiendo durante la guerra comercial que libran, lo que desinfló el globo de optimismo que había animado los mercados esta semana.

"A ellos les gustaría dar marcha atrás, no hemos acordado nada. A China le gustaría hacer algo así como una marcha atrás, no una revocación completa porque saben que eso yo no lo haría", dijo el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Las palabras de Trump sobre los aranceles contradicen el anuncio que hizo el jueves el Ministerio de Comercio chino según el cual había llegado a un acuerdo con Washington para cancelar por fases los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo desde marzo del año pasado.

Fuentes conocedoras de las conversaciones en EE UU confirmaron ayer que el repliegue en los aranceles comerciales formaba parte de la "fase uno" del acuerdo, del que aún no se conocen propuestas concretas y que aún está siendo redactado por los equipos negociadores de Washington y Pekín.

En el seno de la Administración estadounidense existen diferencias sobre cómo afrontar dichas negociaciones y por ahora se mantiene en vigor una nueva subida de aranceles prevista para el 15 de diciembre y que afectaría a importaciones chinas por valor de 156.000 millones de dólares.