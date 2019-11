Irán derriba un dron "intruso" en la costa del golfo Pérsico que el comando de EE UU niega que sea suyo

La Fuerza Aérea del Ejército iraní derribó ayer con un misil en la costa del golfo Pérsico un avión no tripulado "intruso" y no identificado, que el comando de Estados Unidos en la región negó que fuera suyo. En junio la Guardia Revolucionaria iraní derribó un avión no tripulado estadounidense en el estrecho de Ormuz, al que acusó de violar su espacio aéreo para realizar labores de espionaje. EE UU aseguró entonces que su aparato sobrevolaba las aguas internacionales y planeó un ataque selectivo contra varios objetivos en Irán que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió en el último momento.