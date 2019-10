Reino Unido elegirá el 12 de diciembre al Gobierno encargado de ejecutar el "Brexit"

Tuvo que esperar al cuarto intento, pero al fin el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, consiguió ayer el adelanto electoral que busca desde septiembre. Los británicos elegirán el 12 de diciembre el Parlamento del que debe salir el Gobierno que, por fin, logre ejecutar un "Brexit" que se iba a consumar en un principio el pasado 31 de marzo y que el próximo día 1 de noviembre encarará su tercera prórroga, flexible y con fecha de expiración el 31 de enero.

Es la segunda gran victoria parlamentaria de un Johnson que colecciona derrotas pero que ya el día 20 logró lo que se le había resistido a su antecesora, Theresa May: el refrendo de los Comunes al Acuerdo de Salida que había pactado esa misma semana con Bruselas para resolver el escollo de la frontera irlandesa.

Sin embargo, acto seguido, el Parlamento se negó a tramitar de urgencia la correspondiente ley de "Brexit", con lo que Johnson se vio obligado a pedir la prórroga que había jurado no solicitar nunca. "Antes preferiría estar muerto en una cuneta", había dicho. La prórroga, concedida el lunes por Bruselas, fue oficializada ayer por el Consejo Europeo, con lo que el temor de buena parte de la oposición, encabezada por los laboristas, a un "Brexit" duro desapareció. El resultado de la votación sobre el adelanto electoral es buena prueba de ello: 438 votos a favor y 20 en contra.

A los Lores

El adelanto tiene que ir ahora a la Cámara de los Lores, donde no se esperan escollos. Si no hay sorpresa, el Parlamento se disolverá, pues, el 6 de noviembre, sin tramitar la ley de "Brexit". Es lo que quiere Boris Johnson, favorito en las encuestas, para no ver cómo el trámite parlamentario desvirtúa el texto que ha pactado con Bruselas. Será el nuevo Legislativo, en el que espera tener mayoría, el que promulgue la ley.

La decisión de adelantar las elecciones se votó después de que los Comunes aprobaran a viva voz una moción de Johnson para, por una sola vez, hacer una excepción a la ley de 2011 que exige a los comicios anticipados el respaldo de dos tercios de los diputados. Johnson contaba con casi todos los conservadores, después de haber readmitido a diez expulsados en septiembre. Además le apoyaban los liberales demócratas y los nacionalistas escoceses y, al final, los laboristas. No había enemigo.

Los Comunes descartaron, gracias al cierre de filas de los conservadores y sus socios norirlandeses una enmienda para que las elecciones fueran el 9 de diciembre y votasen los mayores de 16 años y los residentes comunitarios.

Ahora, los defensores de empantanar el "Brexit" verán las elecciones como un segundo referéndum. Enfrente tendrán a un Johnson reforzado: 36% de apoyo en las encuestas, frente al 23% de los laboristas, el 18% de los liberaldemócratas y el 12% del partido del "Brexit". Y la mayoría absoluta al alcance de la mano.