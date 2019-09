Johnson quiere librarse "de las esposas" de la UE "como Hulk"

El primer ministro británico, Boris Johnson, asegura que el Reino Unido se liberará "de las esposas" de la UE, como hace el personaje de cómic "El Increíble Hulk", si no hay acuerdo para el 31 de octubre, en una entrevista publicada ayer por "Mail on Sunday". "Cuanto más se enfada, más fuerte se hace Hulk", advierte el líder tory, que hoy se reúne con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Johnson mantiene que el Reino Unido emulará al científico Bruce Banner de los cómics de Marvel, que se transforma en un forzudo gigante verde cuando entra en cólera. "Hulk siempre se escapaba, no importa cuán fuertemente atado pareciera estar, y es lo mismo para este país. Saldremos el 31 de octubre", mantiene el premier.