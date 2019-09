Trump niega que Israel espíe a EE UU y descarta a Pompeo para relevar a Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó ayer al primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, y aseguró que el Estado hebreo no ha estado espiando a su Gobierno.

Las declaraciones de Trump contradicen un artículo publicado el jueves por el diario "Político", que acusa a Israel de haber colocado unos "misteriosos" aparatos de espionaje cerca de la Casa Blanca.

"No me lo creo. No, no creo que los israelíes nos estén espiando. Mi relación con Israel ha sido genial", dijo Trump.

Además, descartó elegir al secretario de Estado, Mike Pompeo, como próximo consejero de Seguridad Nacional tras la salida de John Bolton.