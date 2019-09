El SPD amenaza con romper la gran coalición si no lanza un plan climático sólido

La ministra alemana de Medio Ambiente, la socialdemócrata Svenja Schulze, amenazó ayer con poner fin a la "gran coalición" con la CDU de la canciller Angela Merkel si los socios no acuerdan un paquete climático sólido y ambicioso.

"La coalición no puede seguir gobernando si no es capaz de explicar de modo contundente cómo alcanzará Alemania sus metas climáticas hasta 2030", afirmó Schulze en declaraciones al diario alemán "Tagesspiegel". "Si, como país industrial, no demostramos cómo se hace esto, no podemos esperar que otros Estados se sumen. Se trata de la credibilidad de este Gobierno", destacó la ministra de Medio Ambiente.

El Gabinete del Clima del Ejecutivo alemán, que coordina los esfuerzos de los ministerios para reducir las emisiones y alcanzar los objetivos de 2030, tiene previsto acordar un paquete de medidas antes del día 20. Sin embargo, Schulze argumenta que las propuestas que se barajan son insuficientes, en particular en lo relativo a los impuestos sobre el CO2, que afectarían tanto al gasóleo para calefacción como a los combustibles para automoción.