Trump suspende su visita a Dinamarca ante la negativa a venderle Groenlandia

El presidente de EE UU, Donald Trump, suspendió ayer una reunión prevista para principios de septiembre con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ante la negativa de la líder escandinava de poner a la venta Groenlandia, isla por la que el mandatario estadounidense reveló recientemente su atracción.

Trump reconoció este domingo su interés por comprar Groenlandia después de barajar la posibilidad durante varias semanas. El mandatario consideró que la adquisición era "estratégicamente interesante", aunque precisó que no es una prioridad.

Pese a que el motivo por el que Trump estaría interesado en la compra de Groenlandia no queda claro, se especula con los recursos naturales que la isla tiene bajo el hielo, que está derritiéndose a velocidad récord, y por su emplazamiento en el Ártico.

El Gobierno danés restó importancia a la suspensión de la visita de Trump. Frederiksen, quien al principio reaccionó de forma incrédula a la propuesta de compra de Trump, y reconoció que "esperaba que fuese todo una broma", dijo ante la anulación del viaje que le "apena y sorprende que el presidente de EE UU haya cancelado su visita".

La primera ministra rechazó que haya una crisis diplomática, mantuvo la invitación a Trump en el futuro y resaltó la necesidad de reforzar la cooperación, sobre todo en el Ártico. La Comisión Europea, por su parte, mostró su respaldo a la posición danesa.

Sin embargo, ese tono conciliador no lo tuvieron varios políticos daneses, quienes consideraron que cancelar la visita es una falta de respeto y un insulto al país y, sobre todo, a la reina Margarita II, quien había invitado formalmente a Trump.

El Partido Social Liberal, aliado de Frederiksen, sostuvo que la realidad superó a la fantasía, y se mostró sorprendido de que nadie en Washington le haya contado a Trump que no puede comprar Groenlandia. Sin embargo, no es la primera vez que un presidente de EE UU intenta comprar la isla. Henry Truman (1945-1953) ofreció 100 millones de dólares (90 millones de euros) después de la II Guerra Mundial.

Trump sugirió que su decisión no se debió tanto a la negativa de Frederiksen a hablar sobre la compra como al tono que empleó la política para descartar el asunto: "El comentario de la primera ministra de que era una idea absurda me pareció repugnante", afirmó Trump. "No fue una forma agradable de decirlo. Podría haber dicho simplemente 'no, preferimos no hacerlo'. No está hablando conmigo, está hablando con los Estados Unidos de América. No puede decir 'qué absurdo'".