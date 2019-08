Salvini permite el desembarco "contra su voluntad" de 27 menores a bordo del Open Arms

La ONG Open Arms ha confirmado este sábado que ha recibido permiso de las autoridades italianas para el desembarco de 27 menores no acompañados en el puerto de Lampedusa.



"A fin de intentar garantizar la seguridad y la serenidad de todas las personas a bordo, hemos solicitado el tiempo necesario para comunicarlo de manera adecuada. Serán evacuados por guardacostas Lampedusa", ha anunciado la ONG en su cuenta de Twitter.





Rectificamos, sólo se autoriza el desembarco de los 27 menores que no van acompañados. https://t.co/RNROs7QRJa — Open Arms (@openarms_fund) August 17, 2019

La Fiscalía italiana ordena una inspección médica

El fundador Open Arms:"La situación está fuera de control" .

Este anuncio tiene lugar después de que el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, aceptara, contra su voluntad, la decisión adoptada por el primer ministro del país, Giuseppe Conte, para que desembarcaran los menores de entrede rescate 'Open Arms'." y solo "porque me lo ha pedido el primer ministro ha declarado Salvini en una carta al primer ministro recogida por 'La Repubblica'."Reconozco", añade Salvini en su misiva a Conte, "su decisión de que los (supuestos) menores a bordo del Open Arms sean desembarcados". "Por lo tanto, contra mi voluntad y en el enésimo ejemplo de mi leal colaboración, dispongo que no se pongan obstáculos a la ejecución de su decisión".concluye Salvini, "le comunico mi preocupación de que su decisión pueda provocar que nos hagamos cargo de unos sujetos de manera tan irreversible como onerosa, y que podría acabar siendo indebida".La justicia italiana ha ordenado unaen el buque humanitario españolpara constatar las condiciones higiénico-sanitarias en que se encuentran los 134 migrantes a bordo después de más de dos semanasLa orden fue dada hoy por la Fiscalía de la ciudad de Agrigento (Sicilia), que desde ayer investiga por un presunto delito de secuestro de personasy los médicos encargados verificarán especialmente el estado de los menoreTodo ello después de que la nave de la ONG española se declarase este sábado, mientras el ministro italiano de Interior,mantiene su prohibición a que el barco atraque en un puerto del país pese a que un tribunal italiano dejó sin efecto esa orden."Después de 16 días a la espera de un puerto seguro donde desembarcar, de 6 evacuaciones médicas y de haber informado sobre nuestra situación a las autoridades, sin que hayamos obtenido ninguna respuesta, nos encontramos en situación de necesidad y", señaló hoy la ONG.El barco se encuentra junto a las costas de Lampedusa desde hace dos días sin que se haya autorizado el desembarco de los migrantes, mientras la tripulación denuncia el deterioro de la situación a bordo.El fundador de Open Arms,, lanzó hoy un llamamiento desesperado para que Italia permita desembarcar a los migrantes, al no poder garantizar su seguridad y ante el temor de que se produzca un motín, y dijo que tanto los rescatados como la tripulación"La situación está fuera de control.", aseguró Camps en un vídeo hecho desde una lancha frente al buque Open Arms."A partir de hoy no nos podemos sentir responsables ni garantizar la seguridad de las 134 personas ni los 19 voluntarios de la tripulación, que están secuestrados en elporque ya es imposible mantener la calma. En cualquier momento se desata una acción colectiva y no podremos detenerla", advirtió.Camps apeló al presidente del Gobierno español en funciones,, para que "proteja los derechos de los ciudadanos españoles que tienen a su cargo la seguridad de las personas en en un buque con pabellón español que está secuestrado en aguas italianas".