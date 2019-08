Las congresistas musulmanas de EEUU tachan de "afrenta" y de "señal de debilidad" el veto de Israel

La congresista demócrata de Estados Unidos Ilhan Omar calificó este jueves de "afrenta" la decisión de Israel de vetarle la entrada junto a la legisladora Rashida Tlaib, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, instara a que se les prohibiera el acceso.



"Es una afrenta que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, bajo la presión del presidente Trump, negara la entrada a representantes del Gobierno de EE.UU.", dijo Omar, nacida en Somalia, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.





It is an affront that Israeli Prime Minister Netanyahu, under pressure from President Trump, would deny entry to representatives of the U.S. government.



