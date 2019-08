Una estampida deja 9 heridos en Times Square al confundir ruidos de motor con un tiroteo

Al menos nueve personas tuvieron que ser atendidas por pequeñas lesiones este martes por la noche en Nueva York debido a una estampida que se originó en la icónica plaza de Times Square, cuando decenas de personas corrieron despavoridas al confundir fuertes ruidos de motocicletas con un tiroteo.



Según el canal local ABC 7, el recuento de heridos asciende a nueve, mientras que la revista Time indica que los afectados por el incidente acudieron a hospitales cercanos y que entre ellos hay una mujer con la muñeca rota y un hombre con la rótula fracturada, en ambos casos de acuerdo a las autoridades locales.



Vídeos de la estampida han circulado en internet, en los que se observa a decenas de personas corriendo bajo el fulgor de las pantallas por la céntrica plaza, presa del pánico, o escondiéndose detrás del coche de la policía que está habitualmente estacionado en la calle que atraviesa Times Square.







Times Square is safe and secure, but the panic and fear people felt tonight was all too real.



Nobody should have to live in constant fear of gun violence. NOBODY. https://t.co/ZxjXQJJMqi