Los líderes reciben al ganador entre felicitaciones y reproches

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, se declaró ayer dispuesto a trabajar con Boris Johnson "del mejor modo posible". También Ursula von der Leyen, que sustituirá a Juncker, felicitó al ganador y mostró su deseo de tener una buena relación con él: "Tenemos la obligación de conseguir algo que sea bueno para la gente en Europa y en el Reino Unido".

El presidente francés, Emmanuel Macron, también felicitó al líder conservador y expresó sus ganas de trabajar con él, no sin antes destacar que May "nunca ha bloqueado el funcionamiento de la UE, ha tratado de servir los intereses británicos de la mejor manera y se ha mostrado leal con lo que el pueblo británico decidió" en el referéndum sobre el "Brexit". Agria felicitación fue la de Frans Timmermans, vicepresidente primero de la CE, que reprochó a Johnson los años que le llevó decidir si estaba a favor o no de la salida de la UE y le pidió una actitud razonable.

El jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif, felicitó a Johnson, pero le advirtió que Irán defenderá sus aguas en el golfo Pérsico, aunque no busca una confrontación, y el presidente de EE UU, Donald Trump, presumió de que a Johnson le eligieron porque se parece a él: "Es el Trump británico".