Trump calienta a sus bases con la campaña de insultos al "escuadrón" demócrata

"¡Enviadla de vuelta, enviadla de vuelta!". Las bases trumpistas corearon este miércoles cánticos racistas en un mitin del presidente, alentadas por la campaña de insultos que su líder lanzó el domingo, una auténtica "cruzada" contra el "escuadrón" que forman las congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, latina, Ayanna Pressley, afroamericana, y Rashida Tlaib e Ilhan Omar, musulmanas. En esta última concentró el magnate buena parte de su discurso en Greenville (Carolina del Norte), tachándola de antisemita, y acusándola de culpar a EE UU de los ataques terroristas habidos en el país y de decir que el terrorismo es una reacción a la implicación de EE UU en asuntos que no le conciernen en otros países.

Al volar de regreso a Washington, el mandatario alabó al público sin mencionar los cánticos. Y aunque ayer dijo no estar de acuerdo con lo que sus bases gritaron, lo cierto es que las dejó hacer durante 13 segundos en los que se limitó a sonreír de medio lado.

La respuesta de Omar no se hizo esperar: dijo estar en el lugar al que pertenece, y recitó un poema de Maya Angelou: "Me puedes disparar con tus palabras, cortar con tus ojos, matar con tu odio, pero, como el aire, me elevaré".

Más tarde la congresista consideró que Trump es un fascista. Ocasio-Cortez también condenó los hechos y calificó las palabras del magnate de "peligrosas".

Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó una resolución impulsada por los demócratas contra dos miembros del gabinete del presidente por haberse negado a entregarles documentos que expliquen por qué querían incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de población de 2020. La Casa Blanca renunció la semana pasada a la propuesta, algo que habría terminado con un recuento de la población que no incluye a 6,5 millones de personas. El voto abre también la posibilidad de que los demócratas lleven ante los tribunales al Gobierno de Trump, quien ya recurrió a ese mecanismo para proteger documentos del censo y bloquear la petición de la oposición de acceder a la versión sin tachaduras del informe del fiscal Mueller sobre la trama rusa. La Cámara baja desestimó votar sobre la posibilidad de abrir un juicio político al presidente por sus comentarios "racistas". Más de 90 demócratas votaron con los republicanos para impedirlo.