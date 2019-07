El Parlamento británico se blinda para prevenir su suspensión en caso de un 'Brexit' forzado

Los diputados británicos aprobaron ayer una cláusula para impedir que el próximo Gobierno -que liderarán Boris Johnson o Jeremy Hunt- suspenda al Parlamento de sus funciones a fin de forzar un "Brexit" sin acuerdo cuando se consuma el plazo dado por la UE: el 31 de octubre. La medida fue propuesta por el diputado laborista Hilary Benn ante la posibilidad de que el próximo primer ministro, que se espera que sea el exalcalde de Londres, decida suspender las sesiones de la Cámara de los Comunes para evitar una maniobra de los parlamentarios que frene un "Brexit" a las bravas. La Cámara baja votó con una mayoría de 41 votos -315 a favor y 274 en contra- a favor de la enmienda de Benn.

Johnson no ha querido descartar la suspensión del Parlamento, si bien su rival, el actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, sí lo ha hecho. El próximo martes se conocerá al sucesor de la primera ministra, Theresa May, y todo indica que será Johnson, después de que los 160.000 afiliados al Partido Conservador votasen en los últimos días en el proceso interno de elección. May dimitió como líder conservadora el 7 de junio al no conseguir que el Parlamento aprobase el acuerdo del "Brexit" que había negociado con la UE. No obstante, la dirigente conservadora sigue como jefa del Gobierno hasta el próximo miércoles, día 24, cuando se producirá el traspaso de poder.

La primera ministra pidió el miércoles "compromiso" y "pragmatismo"y se quejó de que la falta de estos principios haya llevado a los "tories" por el "camino incorrecto". May respalda la salida pactada y bajo acuerdo de la UE, y pide a su sucesor que siga esta vía. Al hacer balance de sus 3 años al frente del Ejecutivo británico, recalcó que lo que más le pesaba es no haber podido "cumplir" con el resultado del referéndum del "Brexit".

La fecha de retirada del Reino Unido del bloque europeo está fijada para el 31 de octubre y Johnson ya ha indicado que tiene toda la intención de salir de la UE sin acuerdo si no puede renegociar el que May rubricó con Bruselas. En los últimos meses, los diputados votaron en distintas enmiendas en contra de una salida a la bravas de la Europa comunitaria.

El ex primer ministro británico conservador John Major advirtió hace unos días que está dispuesto a acudir a la Justicia para impedir que el próximo "premier" intente suspender el Parlamento para materializar la salida sin consenso. Major -en el poder entre 1990 y 1997- llegó a afirmar con un elegante eufemismo que una medida así por parte del nuevo primer ministro -y aludía a Johnson- sería "totalmente inaceptable".