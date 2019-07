Salvini niega que su partido recibiera financiación de Rusia

El vicepresidente del Gobierno de Italia, Matteo Salvini, afirmó ayer que no tiene "ningún problema" con que se investigue si su partido, la ultraderechista Liga, trató de recibir financiación de Rusia, tras las publicaciones que así lo sostienen.En declaraciones a medios locales, Salvini aseguraba: "No tengo ningún problema con que se constituyan comisiones de investigación sobre la financiación de partidos. No tenemos nada que esconder". La Fiscalía de Milán (norte) investiga si la Liga obtuvo financiación por parte de Rusia, después de que varios medios hayan publicado reportajes que así lo aseguran. Además, "La Repubblica" publicó ayer que la Liga intentó eliminar el delito de "financiación a partidos por parte de Estados extranjeros", incluido en un decreto anticorrupción.