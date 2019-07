El embajador británico en EE UU dimite para no perjudicar la relación bilateral

El embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, dimitió ayer después de la filtración de unos documentos -en los que tachaba a la Casa Blanca de "inepta"- que enfurecieron a Donald Trump y amenazaban con perjudicar la relación bilateral.

La respuesta de Trump al contenido de los cables del embajador, como era de esperar, fue dura: "El chiflado embajador que el Reino Unido endilgó a Estados Unidos no nos entusiasma, es un tipo muy estúpido. Debería dirigirse a nuestro país, igual que la primera ministra May, para relatar sus fracasadas negociaciones sobre el 'Brexit', y no molestarse tanto por mis críticas al modo tan torpe en que las manejaron".

Tras este tuit, Trump calificó de "tonto" el modo en que May había negociado la salida de la UE y, con actitud presuntuosa, declaró que él sabía cómo solucionar el problema, pero la primera ministra no siguió sus consejos. "No conozco al embajador, pero me han contado que es un imbécil pomposo", agregó también el magnate.

Las réplicas de Trump se producen después de la polémica surgida este fin de semana al filtrarse unos documentos redactados desde 2017 en los que Darroch criticaba a la Administración estadounidense. Los cables, que fueron publicados por el periódico británico "Mail on Sunday", revelan que el embajador escribió que para comunicarse con Trump es "necesario presentar argumentos simples, incluso rudos", a la vez que calificó a su gobierno de "disfuncional" e "inepto".

A pesar de el Presidente aseguró el lunes que cortaría relaciones con el embajador, el Departamento de Estado sigue en contacto con Darroch. En una rueda de prensa, la portavoz, Morgan Ortagus, explicó que la Casa Blanca no ha pedido al Departamento de Estado que interrumpa los contactos con Darroch por sus duras críticas al Gobierno de Trump, y añadió: "Seguiremos teniendo relaciones con los individuos que estén acreditados como embajadores hasta que recibamos otras instrucciones".

La portavoz aseguró que EE UU "tiene una relación especial y estratégica con el Reino Unido" y "eso es más grande que cualquier individuo, más grande que cualquier Gobierno".

May, que dejará el cargo a finales de mes, aseguró a través de un portavoz tener "completa fe" en Darroch, y consideró "totalmente inaceptables" los cables diplomáticos filtrados. Pese a la histórica "especial relación" entre Londres y Washington, Trump ha tensado los vínculos con continuos ataques a May por la gestión del "Brexit" y a varios políticos de gran relieve en el Reino Unido, entre ellos el alcalde londinense, Sadiq Khan.

Al presentar su renuncia en una carta remitida al secretario de Estado de Exteriores, Simon McDonald, Darroch admitió que la polémica surgida en los últimos días hacía "imposible" cumplir con su labor diplomática y que lo más responsable era abandonar su puesto en Washington.

El incidente ha impactado de lleno en las primarias para suceder a May:_mientras el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, defendía a May y calificaba de "inaceptables" los términos con los que Trump se había dirigido a la primera ministra, Boris Johnson, amigo y aliado del presidente estadounidense, intentaba restar gravedad al asunto.