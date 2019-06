Donald Trump celebra un histórico encuentro con Kim Jong-un en la frontera de las dos Coreas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se han encontrado este domingo en el lado norcoreano del área de seguridad conjunta que separa las dos Coreas, en el comienzo del tercer encuentro cara a cara que mantendrán ambos mandatarios y la reactivación de las conversaciones tras el fracaso de la cumbre de febrero en Hanói (Vietnam).

Con este gesto, Donald Trump se ha convertido en el primer presidente estadounidense al cargo que pone pie en territorio norcoreano.

Trump ha llegado acompañado del presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, y juntos han visitado un puesto de control situado en la parte más septentrional del lado surcoreano de la zona que separa ambas Coreas, según ha informado la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

El encuentro será la tercera reunión que mantendrán los líderes de ambos países tras las mantenidas en junio de 2018 en Singapur y en febrero de este año en la capital de Vietnam.

Esta última quedó marcada por la sorprendente suspensión de las conversaciones cuando estaban en pleno desarrollo, presumiblemente porque Corea del Norte rechazó tajantemente la propuesta formulada por Estados Unidos para que cancelaran por completo su programa balístico y nuclear a cambio de ayuda económica.

Por ello, y en la rueda de prensa previa mantenida en Seúl, mandatario estadoundidense se ha mostrado reticente a describir el encuentro como una cumbre. "Vamos a ver qué pasa hoy antes de comenzar a pensar en esos términos. Es un paso. Podría ser importante, podría no serlo", ha explicado.

De acuerdo con las primeras informaciones, Trump y Kim se reunirán en el Área de Seguridad Conjunta de Panmunjom; un lugar, según ha dicho Trump ya desde el lugar, más seguro desde que ambos líderes están enfrascados en estas conversaciones. "Solía ser un lugar muy, muy peligroso por lo que me han contado", ha explicado a los medios.

El presidente surcoreano ha confirmado que ha sido invitado al encuentro pero ha anunciado que su diálogo con el líder norcoreano ocurrirá "más tarde", según informa la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.