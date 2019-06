Trump cree que una guerra con Irán "no duraría mucho"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que una hipotética guerra con Irán "no duraría mucho", aunque ha insistido en que aspira a no tener que llegar al extremo de la confrontación militar contra la República Islámica en la actual escalada de tensiones.

"Espero que no, pero estamos en una posición muy fuerte si algo ocurriese", ha declarado Trump, en una entrevista con Fox News en la que ha sugerido que, en cualquier caso, no sería un despliegue militar terrestre sino ataques selectivos. "Solo digo que, si algo pasase, no duraría mucho", ha añadido.

Trump reconoció la semana pasada que sopesó lanzar un ataque selectivo contra objetivos iraníes como represalia por el derribo de un dron el 20 de junio en el estrecho de Ormuz. El mandatario dijo que canceló la orden en el último momento por considerar que no habría sido proporcionado, en la medida en Washington estimaba que podrían morir 150 personas.

El mandatario, no obstante, sí ha cumplido su amenaza de aplicar una nueva ronda de sanciones contra altos cargos iraníes y el lunes señaló, entre otros, al líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei.