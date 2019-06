El juez que condenó a Lula da Silva coordinó su estrategia con la Fiscalía

Las filtraciones publicadas por el portal The Intercept demostrarían que el juez que condenó por corrupción al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Sergio Moro, coordinó sus estrategias con la Fiscalía. Moro ocupa ahora el cargo de ministro de Justicia con el presidente Jair Bolsonaro.

Así, Moro habría modificado el orden del proceso judicial y exigido operaciones policiales e incluso habría dado consejos y pistas en mensajes con los fiscales del caso 'Lava Jato'.

Abogados y jueces consultados por la prensa brasileña han señalado que esta información cuestiona la posición de imparcialidad que se atribuye a cualquier juez.

El portal ha informado de que las filtraciones proceden de una fuente anónima que pidió su anonimato. Serían mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería Telegram entre 2015 y 2018.

Tras la publicación, Moro ha salido al paso de las filtraciones y ha asegurado que no constituyen conductas inapropiadas y ha denunciado en cambio "una invasión criminal de los teléfonos de fiscales, un hecho bastante grave". "No he visto nada extraño en esos mensajes", ha asegurado.

Lula ha sido condenado en dos casos de corrupción que suman un total de trece años de cárcel, aunque aún cabe recurso contra ambas sentencias, y tiene pendientes otros siete procesos por cargos similares. Lula iba a ser candidato a las elecciones presidenciales que encumbraron a Bolsonaro, pero la sentencia truncó su trayectoria política.