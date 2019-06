Trump no cree que sea preciso amenazar de nuevo a México con aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que no será "necesario" volver a amenazar con aranceles a México, porque el país vecino "cooperará" con él para contener la inmigración hacia EE UU después del acuerdo alcanzado el viernes. Trump confía aún más en el cumplimiento del pacto logrado con México después de hablar el sábado por teléfono con su homólogo azteca, Andrés Manuel López Obrador.

"Antes, México no estaba cooperando en la frontera", mientras que "ahora va a haber una gran cooperación entre México y EE UU, algo que durante décadas no existió". "Sin embargo, si por alguna razón desconocida no la hay, siempre podemos volver a nuestra posición anterior, y muy lucrativa, de (amenazar con) aranceles; pero no creo que eso vaya a ser necesario", añadió.

Trump reaccionó así a una información del "The New York Times" según la cual el acuerdo migratorio con México incluía medidas que el Gobierno de López Obrador se comprometió a tomar hace ya meses. En particular, el diario aseguró que el próximo despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera con Guatemala ya se había acordado durante conversaciones secretas celebradas en Miami en marzo entre la entonces titular de Seguridad Nacional de EE UU, Kirstjen Nielsen, y la del Interior de México, Olga Sánchez.

López Obrador también confirmó la conversación con Trump, en la que dijo haber trasladado a su homólogo estadounidense su "disposición a la amistad, al diálogo y la colaboración". Pero, durante un acto en Tijuana "en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos", advirtió a Trump que "los compromisos se cumplen".