Al menos un muerto en un accidente de helicóptero en un edificio en Nueva York

Al menos una persona ha muerto al estrellarse un helicóptero en Nueva York, concretamente en la Séptima Avenida de la isla de Manhattan, según ha informado el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).





#FDNY members remain on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash onto building. The fire has been extinguished. There is currently one fatality reported.