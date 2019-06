Conte amenaza con la dimisión si no cesa la guerra entre la Liga y el M5S

El enfrentamiento en el seno del Gobierno italiano entre sus dos socios -la ultraderechista Liga y el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S)- ha alcanzado tal intensidad a raíz de las pasadas elecciones europeas que el primer ministro, el independiente Giuseppe Conte, amenazó ayer con dimitir si no se le da fin. Conte, el pegamento a veces transparente que une las dos disímiles patas del Ejecutivo transalpino, fue claro en su exigencia de "lealtad": "Las fuerzas políticas que gobiernan Italia tienen que ser conscientes de sus responsabilidades. Si no se da una clara asunción de responsabilidad y los compromisos no son coherentes, pondré mi cargo en manos del presidente de la República", afirmó en Roma.

Conte dirigió un mensaje directo, aunque sin nombrarlo, al ministro del Interior, el liguista Matteo Salvini (hombre fuerte del Ejecutivo), al decir que colaboración leal significa, por ejemplo, que "si el ministro de Economía y el primer ministro están dialogando con las instituciones europeas para evitar un procedimiento de infracción" los ministros "no pueden intervenir, con provocaciones y polémicas".

Estos días Salvini ha calentado los ánimos afirmando que Bruselas no podía mandar "cartitas" a Italia advirtiéndola de su elevada deuda pública, que supera el 132% del PIB, o asegurando que si fuera necesario podría superar el techo de déficit del 3%, palabras que dispararon la prima de riesgo. Salvini respondió a Conte en las redes sociales subrayando que su partido sigue adelante y que el Gobierno no se romperá "si todos cumplen con su palabra". Por su parte, el ministro de Transportes y miembro del M5S, Danilo Toninelli, confirmó que la formación "grillina" será leal.

En Alemania, donde el domingo la líder socialdemócrata, Andrea Nahles, renunció a su cargo tras el pésimo resultado del SPD en las europeas (15,8%), la oposición reclamó un adelanto electoral si, finalmente, los socialdemócratas, sumidos en el caos, dejan el Gobierno de coalición.

También hay víctimas de las europeas en Francia. El líder del partido conservador Los Republicanos, Laurent Wauquiez, renunció a su cargo el domingo, después de que los herederos de la antaño todopoderosa formación de Chirac o Sarkozy recogieran una magra cosecha del 8,48% del voto.