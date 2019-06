López Obrador confía en un pacto contra los aranceles de EE UU

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, considera que existe un "ambiente favorable al diálogo" para llegar a un acuerdo que evite la imposición de aranceles a los productos mexicanos en Estados Unidos. López Obrador descarta recurrir a un litigio para impedir los gravámenes de hasta el 25 por ciento con los que Trump proyecta castigar al estado vecino por la inmigración ilegal.

En una conferencia de prensa en la ciudad portuaria de Veracruz, el mandatario anunció que ya existe comunicación con representantes estadounidenses "y hay disponibilidad de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para establecer un diálogo y llegar a acuerdos y compromisos". "Este es un primer paso favorable. No hay cerrazón, no hay la intención de desechar la posibilidad de llegar a un acuerdo para que no se apliquen estos impuestos a las mercancías de México en Estados Unidos", insistió el presidente.

En Washington está ya una comisión mexicana que contactó telefónicamente con el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, y con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y fijó una reunión el próximo miércoles. López Obrador sostiene que a las dos partes les conviene que "que no se apliquen estas medidas" y que México pueda ayudar "en todo lo relacionado con el fenómeno migratorio sin desatender las causas que originan esta situación tan vergonzosa de que muchos centroamericanos por necesidad, por hambre, por violencia se tienen que echar a andar para buscarse el pan, para vivir sin temores, sin miseria".

El presidente de México cumplió ayer seis meses en el poder con una popularidad alta, tras haber sufrido las primeras bajas en su gabinete, con la crisis abierta con Estados Unidos y muchas deudas de seguridad y económicas. Las encuestas muestran que el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sufre un ligero desgaste, pero todavía goza de una popularidad elevada, en torno al 70 por ciento, algo inferior a la que tenía meses atrás.

Una retórica convincente y reiterativa y las omnipresentes conferencias matutinas amplifican un mensaje que ha cuajado en la ciudadanía. Izquierdistas y humanistas contra neoliberales y minorías rapaces, verdades contra mentiras, buenos o malos. Hasta ahora, la dicotomía ha servido al presidente, pero la estrategia parece que empieza a fallar.