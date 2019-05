El fiscal especial anuncia que no declarará ante el Congreso por la trama rusa

Un hombre se prendió fuego, ayer, ante la Casa Blanca, en Washington, por causas todavía no determinadas. // Efe

Los demócratas del Congreso estadounidense no podrán intentar apretarle las tuercas al fiscal especial que investigó la llamada trama rusa, Robert Mueller, quien ayer compareció, por primera vez desde que hizo público su informe, para explicar que la investigación está finalizada y que no comparecerá ante el Legislativo.

"He decidido voluntariamente no testificar ante el Congreso porque no tengo nada que decir más allá de lo que está en mi informe", indicó Mueller en una declaración en el departamento de Justicia, en la que anunció el final de su misión. Pese a que en un principio tanto el presidente Trump como el fiscal general, William Barr, se habían mostrado abiertos a que Mueller compareciera ante la comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, ambos se opusieron en las últimas semanas.

Respecto al contenido del informe, en el que Mueller optó por no descartar ni afirmar que Trump hubiera incurrido en obstrucción a la justicia durante las investigaciones de la trama, el fiscal especial aseguró que "no tenía la opción" de imputar al presidente, porque "a un presidente no se le puede imputar un delito federal mientras está en el cargo. Es inconstitucional".

Sombra de la duda

Con todo, Mueller dejó planear algo más que la sombra de una duda sobre Trump al afirmar que "si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no había cometido un delito, lo habríamos dicho".

Cuando Mueller entregó su informe, en marzo, el fiscal general se aprestó a determinar que Trump no incurrió en delito. Esta toma de posición ha sido duramente criticada por el Congreso.

Posteriormente, Barr divulgó una copia del informe con más de mil tachaduras y siete páginas completamente censuradas.

El Congreso le ha reclamado en varias ocasiones la entrega de una copia íntegra y no censurada, pero no ha recibido respuesta, por lo que ha decidido acusarlo de desacato.

Tras conocer las declaraciones de ayer de Mueller, el presidente yanqui dio el caso por cerrado e insistió en que "no hubo pruebas suficientes y, por lo tanto, en nuestro país (en ese caso) una persona es inocente".