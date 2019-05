Crecen las maniobras en el Gobierno y entre los "tories" para que May dimita

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se reunirá mañana con el jefe del Comité 1922, el órgano de gobierno del Partido Conservador en el Parlamento, en medio de crecientes maniobras en su Gobierno y su partido para que renuncie al cargo antes de lo que tenía previsto por la crisis del "Brexit".

De muestra, un botón. La jefa del grupo parlamentario "tory" en los Comunes, Andrea Leadsom, dimitió ayer por la tarde invitando a la primera ministra a hacer lo mismo, tomando "la mejor decisión" para el Reino Unido, el Ejecutivo y los "tories".

Leadsom no cree que el Reino Unido siga siendo "verdaderamente soberano" con el acuerdo del "Brexit" que May pretende sacar adelante en el Parlamento -la cuarta votación está prevista para la semana del 3 de junio- y que el segundo referéndum que sugiere como plan B, si vuelve a ser derrotado en el Parlamento de Westminster, "sería peligrosamente divisivo".

"Me reuniré con la primera ministra el viernes después de que (May) haga campaña para las elecciones europeas mañana", anunció ayer Graham Brady, máximo responsable del Comité 1922. Brady avanzó que, tras su encuentro con May, se reunirá con la cúpula ejecutiva del Comité 1922, lo que podría desembocar en decisiones importantes.

May lleva en la cuerda floja desde que el acuerdo del "Brexit" naufragó por primera vez en Westminster, el 15 de enero. En estos meses ha sumado otras dos derrotas parlamentarias que han desatado una grave crisis política. La "premier" se comprometió a dimitir, una vez que el acuerdo del "Brexit" recibiera el visto bueno de sus señorías, después de arrancar a la UE un último aplazamiento que ha dado a los británicos hasta el 31 de octubre para prepararse para el divorcio, con o sin pacto.

May anunció el martes que la ley del "Brexit" que será sometida a votación en junio incluirá cambios para sortear las actuales suspicacias, obligando a los diputados a pronunciarse, por ejemplo, sobre una posible unión aduanera "temporal" con la UE y un segundo referéndum que permitiría dar marcha atrás. Y ayer anunció en el Parlamento que mañana hará público el proyecto de ley sobre el acuerdo de retirada de la UE, para que los diputados "tengan tiempo de estudiarlo" antes de la votación de junio.

La reacción de sus compañeros de filas no se ha hecho esperar. Cada vez son más las voces que piden la dimisión inmediata de May para abrir un proceso de sucesión que daría un nuevo líder al Partido Conservador y un nuevo primer ministro a Reino Unido. El exministro de Exteriores Boris Johnson es el preferido, según un sondeo de YouGov. "La gente se está impacientando, pero aún así creo que la mayoría de mis colegas son conscientes de que es un momento muy difícil para todo el mundo en el Gobierno y, además, todo esto está ocurriendo la víspera de una elección nacional", dijo a la prensa el diputado conservador Steve Baker tras un cónclave interno.

Interrogada sobre la rápida evolución de los acontecimientos, la portavoz de May se limitó a reconocer que la primera ministra aún tiene un largo camino por delante para sacar adelante el acuerdo.