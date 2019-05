La UE acusa a Trump de desestabilizar Oriente Próximo por amenazar a Irán con la destrucción

La UE acusó ayer, sin citarlo, al presidente de EE UU, Donald Trump, de desestabilizar Oriente Próximo con "provocaciones" a Irán. Bruselas reaccionó así después de que el magnate amenazase al régimen de Teherán con la destrucción, en respuesta al lanzamiento de un cohete sobre la Zona Verde de Bagdad, aparentemente desde la zona de mayoría chií del este de la capital. En la Zona Verde se ubican las principales sedes del Gobierno iraquí, además de las embajadas, incluida la de los propios EE UU.

"Si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán. ¡Nunca amenaces a Estados Unidos de nuevo!", tuiteó el gobernante en su cuenta de Twitter, en respuesta al lanzamiento del cohete y a unas declaraciones del comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución iraníes, Hosein Salamí, quien afirmó a última hora del domingo que, a diferencia de EE UU, Irán no teme una guerra.

"Nosotros no buscamos la guerra, pero tampoco la tememos. Esta es la diferencia con ellos, que tienen miedo de la guerra y no tienen voluntad para ella", retó Salamí en un discurso pronunciado durante una ceremonia militar difundida por la televisión estatal. Salamí advirtió que Oriente Próximo puede convertirse en "un polvorín" para Washington. Posteriormente, en una entrevista con la cadena Fox News, Trump insistió en que no quiere ir a la guerra, pero avisó de que no permitirá a Irán que "tenga armas nucleares".

La respuesta de Trump a Irán volvió a elevar el tono del enfrentamiento bilateral, que había entrado en un compás de espera después de que, a mediados de la pasada semana, el inquilino de la Casa Blanca afirmase en público que no quiere una guerra con Teherán. A la vez, la prensa estadounidense se hizo eco de desavenencias entre Trump y sus principales asesores de Seguridad, a los que habría afeado que aireasen una supuesta "amenaza inminente" iraní desmentida por los aliados británicos de EE UU. Las pruebas de la amenaza -unas supuestas fotos de pequeñas embarcaciones iraníes armadas con misiles- siguen sin ser difundidas por Washington.