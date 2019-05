El hombre que no necesita los bancos para hacer negocios

Los intentos del presidente de EE UU, Donald Trump, de frenar una investigación de la Cámara de Representantes sobre sus finanzas han llevado al magnate a publicar una serie de tuits en los que muestra su malestar por la cobertura del asunto que están haciendo los medios. En sus mensajes Trump afirma que "The New York Times" y otros medios "siguen escribiendo cuentos sobre que yo no recurrí a los bancos porque los bancos no querían hacer negocios conmigo". "¡Eso es FALSO!", agrega: "Yo no necesitaba dinero. Es anticuado, pero cierto. Cuando uno no necesita o no quiere dinero, no necesita ni quiere a los bancos".