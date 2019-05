May anuncia una "oferta audaz" sobre el "Brexit" entre el escepticismo laborista

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, anunció ayer que presentará una "oferta nueva y audaz" a los diputados de la Cámara de los Comunes, con un "paquete de medidas mejorado", en un intento final por obtener un acuerdo sobre el "Brexit" antes de abandonar el cargo. May someterá a votación el pacto de salida por cuarta vez en la semana del 3 de junio y, tanto si es aprobado como si es rechazado, renunciará a continuación a su cargo aunque no ha precisado todavía la fecha.

"Sea cual sea el resultado de cualquier votación, no voy a pedir a los diputados que se lo piensen de nuevo: les pediré que sometan a consideración un acuerdo nuevo y mejor con una mente abierta y que le den su apoyo", manifestó May a través de una columna publicada ayer en el dominical "The Sunday Times". La fecha exacta de la votación y el contenido del texto que se someterá a los legisladores aún no han sido hechos públicos.

Las negociaciones sobre el "Brexit" entre los conservadores de May y el opositor Partido Laborista fracasaron el pasado viernes, tras seis semanas, horas después de que la primera ministra, quien ha sido la encargada de negociar los términos de divorcio de la UE, acordara con sus diputados fijar un calendario tras la votación de junio sobre su salida del poder.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, que fue el encargado de anunciar la ruptura del viernes, aseguró que el Gobierno, ante la inminencia de la dimisión de May, carece de fuerza para que sus propias filas respalden cualquiera de sus propuestas. May, por su parte, acusó a los laboristas de no tener una posición común sobre la necesidad del "Brexit" o la oportunidad de someter el texto pactado a un segundo referéndum.

Ayer, Corbyn respondió de inmediato a la columna de May, asegurando que la líder conservadora no se ha movido de ninguna de las posiciones que hicieron fracasar su intento anterior. "No hemos visto todavía lo que será el nuevo proyecto de ley, pero nada de lo que he escuchado me hace creer que sea fundamentalmente diferente del anterior, por lo que de momento no lo vamos a respaldar", manifestó en una entrevista para el programa de Andrew Marr, en la BBC.

El objetivo inicial era que el Brexit se consumara el 29 de marzo, pero el rechazo de los laboristas -que aspiran a una relación más estrecha con Europa basada en la permanencia en la unión aduanera- y de los "brexiters" -los conservadores que rechazan incluso la liviana vinculación prevista en el acuerdo negociado por May con Bruselas- han impedido la salida. Bruselas y Londres han tenido que negociar ya dos prórrogas de la fecha de salida.

La última prórroga vence el próximo 31 de octubre y según algunos países comunitarios, con Francia a la cabeza, ha de ser la última y no puede ser sometida a renovación.