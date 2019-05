May, un poco más en la cuerda floja tras caer en las municipales

La primera ministra británica, Theresa May, compareció ayer en los Comunes por primera vez tras la derrota de su partido conservador en las municipales inglesas de la pasada semana. May, cuyo Gobierno anunció el martes que Reino Unido participará en las elecciones europeas, sufrió desde sus propias filas nuevas peticiones de dimisión. Mientras, el diálogo con los laboristas para conseguir la aprobación del Acuerdo de Salida permanece estancado y anoche no se descartaba que la formación de Jeremy Corbyn rompiese ya las negociaciones.