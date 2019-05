Irán da 60 días a la UE para que encuentre el modo de sortear las sanciones de EE UU

Irán formuló ayer un doble desafío, coincidiendo con el primer aniversario de la salida de EE UU del acuerdo de 2015 sobre sus programas nucleares. Por un lado, anunció que en adelante ya no venderá la parte de su producción de uranio enriquecido que supere los 300 kilos y que dejará de vender agua pesada. Por el otro, ha dado un ultimátum de 60 días al resto de los países firmantes del acuerdo -Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China- para que encuentren medios reales de sortear las sanciones decretadas por EE UU en agosto y noviembre pasados contra quienes comercien con petróleo iraní o hagan transacciones financieras con su banca. Si los firmantes lo logran, Irán dará marcha atrás en su desmarque.

Por el contrario, el incumplimiento del ultimátum -dirigido en la práctica contra la UE- conllevará el abandono por Teherán del acuerdo de 2015. El presidente iraní, Hasán Rohaní, añadió que ese abandono se plasmará en que el enriquecimiento de uranio se llevará más allá del 3,67% ahora pactado y en que se reanudará la construcción del reactor de agua pesada de Arak.

La Unión Europea y las potencias europeas occidentales dejaron claro ayer que no aceptan "ultimatos" de Irán y han avisado de que las sanciones se reimpondrán si Teherán deja de cumplir sus compromisos nucleares.

Europa ha adoptado una serie de medidas para contrarrestar las sanciones estadounidenses, entre ellas un canal especial de pagos, pero por ahora no han dado frutos y no han impedido que la mayoría de las empresas europeas abandonen sus actividades en Irán. Como consecuencia, la economía iraní se ha visto seriamente golpeada en los últimos doce meses. En particular desde que en abril EE UU aumentó la presión al no renovar las exenciones a la compra de crudo iraní que había otorgado a los principales clientes de Irán.

Reino Unido, Alemania y Francia pidieron ayer al Gobierno iraní que mantenga sus compromisos de 2015 o se atenga a sufrir "consecuencias". EE UU adelantó, por su parte, que "muy pronto" aplicará nuevas sanciones y llamó a los otros firmantes a no ceder al "chantaje" de Teherán.

Los ministros de Exteriores de la UE abordarán el impacto del anuncio iraní en próximo lunes 13 de mayo en su reunión en Bruselas. "Estamos en fase de evaluación y todo lo demás son especulaciones", resumió un alto funcionario.