Pelosi acusa al fiscal general de mentir en el Congreso sobre Trump

Barr, ayer, tras anunciar que no declarará en la Cámara. // Reuters

Barr, ayer, tras anunciar que no declarará en la Cámara. // Reuters

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, la demócrata Nancy Pelosi, acusó ayer al fiscal general, William Barr, de cometer "un delito" por "mentir" al Congreso a propósito del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa.

En una comparecencia ante el Congreso, en abril, y a preguntas de los demócratas, Barr negó estar al tanto de un supuesto malestar de Mueller por el resumen que el fiscal general había hecho de su informe sobre la trama rusa. En el resumen, anterior a la divulgación del informe -con numerosos párrafos censurados- Barr exculpa al presidente Trump de obstrucción a la justicia.

Sin embargo, varios medios estadounidenses informaron de que, antes de la citada comparecencia de Barr, Mueller ya le había escrito una carta en la que le mostraba su malestar por un resumen que no refleja, según él, "la sustancia y el contexto" de sus pesquisas. El malestar de Mueller se basa en que el resumen de Barr obvia su afirmación de que Trump intentó obstruir sus investigaciones, aunque no lo logró porque sus subordinados no le obedecieron.

"Lo que es especialmente grave es que el fiscal general de EE UU no esté diciendo la verdad al Congreso de EE UU. Eso es un delito", denunció Pelosi. "Mintió al Congreso. Si otra persona lo hiciese, sería considerado un delito. Nadie debería estar por encima de la ley", agregó.

Barr compareció el miércoles ante la comisión de Justicia del Senado, controlada por los republicanos, y defendió su resumen del informe de Mueller, que ha suscitado peticiones demócratas de dimisión. Sin embargo, poco después de esa comparecencia, anunció que no acudiría hoy a declarar ante la comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas., alegando su desacuerdo ante el formato previsto.

El presidente de la comisión, Jerry Nadler, dio un plazo hasta hoy, viernes, a Barr para que haga llegar completo a la cámara el informe de Mueller. Tras conocer la negativa del fiscal general a comparecer, Nadler comentó: "No sé a qué tiene miedo. Deseo y espero que el fiscal general se lo piense y comparezca". Sin embargo, llegada ayer la hora, Barr no compareció, alegando . Nadler reaccionó a la ausencia anunciando que estudia acusar de desacato a Barr, aunque no se comprometió en firme a hacerlo y adelantó que su principal objetivo es obtener hoy el informe de Mueller íntegro.