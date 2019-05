El fiscal especial se queja del resumen de su informe sobre la trama rusa

El fiscal especial Robert Mueller envió días atrás una carta de protesta al fiscal general de EE UU, William Barr, por el resumen de su investigación de dos años sobre la llamada trama rusa. En la carta, Mueller se queja a Barr, que desde ayer comparece ante el Congreso, de que el resumen "no capta plenamente el contexto, la esencia y el contenido" de su investigación.

Mueller se queja en particular de la conclusión de Barr de que el presidente Trump no obstruyó la acción de la justicia, cuando el informe deja muy claro que lo intentó por todos los medios y si no lo logró fue porque sus colaboradores no cumplieron sus órdenes.