Macron propone bajar impuestos y subir pensiones para calmar a los "chalecos"

Emmanuel Macron presentó ayer las primeras medidas para reconducir a la Francia de los "chalecos amarillos": una bajada de impuestos para las clases medias y una subida de las pensiones después de cinco meses de violentas protestas y dos de "debate nacional". Es lo que iba a anunciar el pasado día 15 cuando Notre Dame empezó a arder.

"Quiero una bajada significativa del impuesto sobre la renta para quienes trabajan", dijo el presidente de Francia sobre una propuesta cuyo coste evaluó en 5.000 millones de euros, y que quiere financiar con la supresión de ciertos nichos fiscales para las empresas, una reducción del gasto público y "trabajando más". Macron lo anunció durante una rueda de prensa en la sala de fiestas del Palacio del Elíseo, ante más de 300 periodistas, y de dos horas y media de duración.

El objetivo es atajar la grave crisis que en el país se evidencia cada sábado que los "chalecos" salen a las calles y dejan clara, como Macron reconoció, la "profunda sensación de injusticia fiscal, social y territorial" de parte de los ciudadanos. Eso es todo, no habrá cambio de rumbo. Si acaso, un "mea culpa" que Macron ha entonado otras veces.

El presidente lamentó haber dado la impresión de ser duro y "a veces injusto" y admitió la necesidad de acelerar su plan de reformas, pero rechazó que lo realizado haya sido en vano. Los cambios "no han sido lo suficientemente radicales ni rápidos, pero creo que han sido justos".

Junto a la bajada de impuestos, el mandatario ha decidido que desde enero de 2020 las pensiones de menos de 2.000 euros se vincularán a la inflación y esto se generalizará al conjunto a partir de 2021. Macron abogó por una reforma constitucional que permita una descentralización "diferenciada" y también por facilitar la participación de la ciudadanía en la vida democrática.

Asimismo, prometió que de aquí a finales del quinquenio en 2022 no se cerrarán más escuelas ni hospitales sin el acuerdo de los alcaldes correspondientes, lo que no implica que haya una "reorganización", y confirmó su intención de suprimir la ENA, vivero de las élites francesas, para repensar la formación de los altos funcionarios. Pero en su discurso no cedió a algunas de las principales reivindicaciones de los "chalecos", como la reinstauración del impuesto sobre la fortuna para los más ricos del país, o la puesta en marcha de un Referendo de Iniciativa Ciudadana.

A cambio, propuso bajar a un millón el número de apoyos ciudadanos necesarios para impulsar el referéndum de iniciativa compartida, que también exige el respaldo de un número de diputados.