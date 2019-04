El Congreso de EE UU exige al fiscal general el informe íntegro sobre la trama rusa

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de EE UU, el demócrata Jerrold Nadler, ha firmado una citación para que el departamento de Justicia, que dirige el fiscal general, William Barr, permita acceder al informe completo del fiscal especial de la trama rusa, sin censura. El informe arroja sospechas de obstrucción a la Justicia del presidente Trump. Nadler subrayó que Barr tiene hasta el 1 de mayo de plazo.

El demócrata adoptó esa decisión después de que Barr publicara el jueves una versión censurada del informe. En la parte difundida queda claro que el fiscal especial Mueller acusa a Trump de intentar obstruir sus investigaciones, si bien matiza que no lo consiguió porque sus colaboradores no cumplieron sus órdenes. De ahí que Mueller no acuse a Trump de obstrucción pero tampoco lo absuelva. Sin embargo, Barr decretó que del informe se deduce que no hubo obstrucción.

Entre tanto, Trump difundió ayer un vídeo de 18 segundos en el que se mofa de la investigación de Mueller. En la parte superior de las imágenes aparece el rótulo "investigación de Mueller en números" y en la parte de abajo se van deslizando datos: 30 millones de dólares gastados, 18 demócratas enfadados, 675 días, 2.800 citaciones judiciales y 500 testigos. La grabación sigue con otras cifras en las que se asegura que ha habido "0 conspiración" y "0 obstrucción".

El presidente, que se encuentra en su club privado de Mar-a-Lago (Florida), reiteró ayer en varios tuits sus críticas a las pesquisas de Mueller. "Pese al hecho de que el Informe de Mueller no debería haber sido autorizado en primer lugar y (que) fue escrito de la forma más horrible posible por 13 (18) Demócratas Enfadados que eran verdaderos Odiadores de Trump, incluyendo al muy confundido Bob Mueller, el resultado final es (que no hubo) Ninguna Conspiración", escribió.