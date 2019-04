El Comité del Congreso pide el informe Mueller sin censura

El jefe del Comité Judicial de la Cámara Baja de EE.UU., Jerrold Nadler, emitió este viernes una citación para que el Departamento de Justicia permita el acceso al informe completo de la trama rusa sin censurar, que arroja dudas sobre la posible obstrucción a la Justicia del presidente Donald Trump.



Nadler, miembro del Partido Demócrata, anunció hoy en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que había emitido esa citación para ver el documento elaborado a lo largo de dos años por el fiscal especial Robert Mueller.





This morning, @HouseJudiciary has issued a subpoena to the Department of Justice for the full the Mueller report and the underlying materials. DOJ is required to comply with that subpoena by May 1. pic.twitter.com/nzu9O5CC36