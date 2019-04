Los bomberos dan por controlado el incendio de la catedral de Notre Dame

El terrible incendio que ha devastado este lunes la catedral de Notre Dame en París se encuentra bajo control, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de la capital francesa, que seguirá trabajando en la zona para garantizar la seguridad del templo.



"El fuego se ha extinguido, pero seguiremos supervisando las llamas residuales y enfriando algunas partes que siguen muy calientes", ha explicado a el diario local 'Le Figaro' el portavoz de los bomberos Gabriel Plus.



Los 400 efectivos desplegados en la zona continuarán trabajando para enfriar la estructura de la catedral, que junto a las dos torres se ha salvado después de que la aguja se derrumbara tras ser pasto de las llamas.



Así se ha derrumbado la aguja central de la catedral:





Bomberos en el interior de Notre Dame. Foto: EFE

El inicio del fuego. Vídeo: ATLAS

El mundo, conmocionado. Vídeo: ATLAS

Tal y como ha explicado Plus, los bomberos "también se asegurarán de que el fuego no se vuelva a propagar". El incendio , que comenzó poco antes de las 19.00 de la tarde (hora local) y que podría estar relacionado con las obras de rehabilitación que se realizaban eel templo, pudo, tal y como han explicado los bomberos.La Fiscalía de París anunció este lunes la apertura de una investigación para determinar las circunstancias del incendio. La Policía Judicial será la encargada de investigar los motivos del fuego.Los investigadores han comenzado aque estaban desarrollándose en el templo cuando las llamas estallaron., ha asegurado al diario 'Le Parisien' que "no había trabajadores en el lugar" cuando se produjo el incendio por la tarde., lo que hizo que las llamas se extendieran por todo el armazón que sujeta el techo, que poco a poco fue pasto de las llamas, que también afectaron a algunos arbotantes., pero las autoridades evacuaron todo el perímetro, así como parte de las viviendas adyacentes para evitar que fueran afectados por el humo.Kaissia Rouan, que se encontraba en el parque adyacente al templo, aseguró a Efe que "cuando llegaron los bomberos ya había muchas llamas que salían del tejado" de la catedral.. Cada vez había más, nos hemos ido a la parte delantera y nos han desalojado para evitar que nos afectara el humo. Hemos visto las llamas salir de la catedral. Es muy triste", aseguró la turista visiblemente afectada.En medio de la tragedia,ha informado de que donará unos 100 millones de euros para los trabajos de restauración de la catedral una vez se sofoque el incendio, tal y como ha informado el diario local 'Le Figaro'.Frente a la catedral, decenas de personas, entre ellos parisinos y turistas, se han reunido en la plaza St. Michael paray apoyar a los más de 400 bomberos que trabajan en la zona.