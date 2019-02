La UE enviará una misión a Caracas para allanar el camino a unas elecciones

El Grupo de Contacto para Venezuela liderado por la UE decidió ayer en su primera reunión, celebrada en Montevideo, enviar una misión técnica a Caracas que mantenga "los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes" para "establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el plazo más breve posible" y "permitir la entrega urgente de ayuda" sobre el terreno.

Así se refleja en una declaración final, de la que se desmarcó Bolivia, firmada por la Alta Representante de la UE y los ministros de Exteriores de ocho países comunitarios, entre ellos España, y de tres países latinoamericanos (Costa Rica, Ecuador y Uruguay). El Grupo de Contacto decidió volver a reunirse en marzo.

La Alta Representante, Federica Mogherini, admitió que las discusiones fueron "difíciles" pero "muy constructivas y francas" y dieron "un resultado concreto". Bolivia, pese a no suscribir la declaración por no aprobarla en todas sus partes, decidió no bloquearla. Uruguay, el país anfitrión, precisó que no se ponen fecha ni condiciones a los comicios, ya que serán los venezolanos quienes decidan si se celebran o no.

Los primeros contenedores y camiones con ayuda humanitaria de EE UU -más de cien toneladas- llegaron, entre tanto, a Cúcuta, en la frontera colombiana, aunque por el momento no pueden ser introducidos en Venezuela por negarse el régimen chavista. El Grupo de Contacto pidió ayer que el reparto no se politice.

En EE UU, principal soporte del autoproclamado presidente Guaidó, la Casa Blanca difundió un vídeo en español en el que compara al presidente Maduro con dictadores como el soviético Stalin, el italiano Mussolini, el iraquí Saddam Hussein, el libio Gadafi, el iraní Jomeini y el ugandés Idi Amin. El presidente Trump y su homólogo colombiano, Iván Duque, su principal enlace en Latinoamérica, se reunirán la semana que viene para discutir sobre Venezuela. Trump aseguró ayer que legisladores republicanos de Florida, entre ellos el senador Marco Rubio, a quien aseguró escuchar mucho, han influido en su política reciente hacia Venezuela.