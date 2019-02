May espera presentar "nuevas ideas" a la UE para desbloquear el "Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, planea regresar a Bruselas "armada" con "nuevas ideas" para renegociar el acuerdo del "Brexit" y facilitar su ratificación en el Parlamento británico.

"Cuando regrese a Bruselas para batallar por Gran Bretaña e Irlanda del Norte lo haré armada con un nuevo mandato, nuevas ideas y una renovada determinación para encontrar una solución pragmática", esgrimió May en un artículo en la edición dominical del diario "The Telegraph".

May puede viajar a Bruselas esta misma semana, según sugieren algunos medios británicos, aunque por el momento no está fijada una fecha para esa visita y los líderes comunitarios insisten en que no modificarán el tratado que sellaron en noviembre.

Entre tanto, el temor a que llegue la fecha límite del 29 de marzo sin que los diputados hayan ratificado un pacto de salida ha llevando a diversas empresas y organismos a preparar planes para un "Brexit" no negociado.

"The Sunday Times" reveló ayer que el Gobierno ha recuperado antiguas directrices elaboradas durante la Guerra Fría para evacuar a la familia real de Londres si una ruptura abrupta con la UE provoca disturbios.