Un general de división reconoce a Guaidó y EE UU empieza a enviar ayuda humanitaria

El general de división y director de Planificación Estratégica de la Aviación venezolana, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, se convirtió ayer en el militar de más alto rango en reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino del país, en el preámbulo a una jornada en la que el líder de la oposición -que se autoproclamó presidente "encargado" el 23 de enero- y Nicolás Maduro probaron su fuerza en las calles con sendas manifestaciones multitudinarias que se celebraron sin incidentes.

Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos anunció que ya ha empezado a a enviar paquetes de ayuda humanitaria a Venezuela con alimentos y medicinas, una operación detrás de la cual Maduro teme que llegue una intervención militar.

En el discurso que dirigió a sus partidarios, Guaidó dijo que ya "falta menos" para que el líder chavista cese en la "usurpación" del poder, se forme un gobierno de transición y se convoquen elecciones libres. Pero Maduro desafió a su oponente al anunciar que la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) planea "adelantar" a este año unas elecciones parlamentarias para hacer frente a la "crisis" que hay en el "Legislativo burgués", en referencia a la Asamblea Nacional que preside Guaidó, de abrumadora mayoría opositora.

En el vigésimo aniversario de la llegada al poder de Hugo Chávez, el 2 de febrero de 1999, el general de división Yánez Rodríguez reconoció a Guaidó en un vídeo, compartido por el diputado opositor Luis Florido, en el que informa que desconoce "la autoridad írrita y dictatorial de Nicolás Maduro" y reconoce "al diputado Juan Guaidó como presidente encargado".

El militar asegura que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) recibe "infinitas amenazas" para que no se pronuncie en favor de Guaidó y que "el 90 por ciento" del Ejército "no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Por los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición, la democracia, es inminente", agrega. Yánez Rodríguez insta a sus compañeros a apoyar a Guaidó como presidente y les pide no "reprimir" más al pueblo de Venezuela. El vídeo de Yánez es un fuerte espaldarazo a Guaidó, que llama a diario al Ejército a abandonar a Maduro para que el régimen chavista se hunda. El pasado 21 de enero, una treintena de militares de un comando de la Guardia Nacional Bolivariana se sublevó contra el Gobierno.

Pero Guaidó no quiere "sólo pronunciamientos individuales, sino pronunciamientos en bloque" de los militares. Éste fue su mensaje del día para el Ejército. A los venezolanos les anunció que se ha creado una "coalición de ayuda humanitaria" con centros de acopio en Brasil, Colombia y una isla del Caribe que no reveló, y que la ayuda empezará a llegar "en los próximos días".

En sintonía con este anuncio, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó que el envío de ayuda prometido por Guaidó cuando se autoproclamó presidente ya ha comenzado, aunque no precisó si está de camino o ya ha entrado en territorio venezolano, ni dio detalles sobre los puntos de ingreso.

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes por la noche en Twitter que EE UU iba a comenzar el envío de ayuda y que "es hora de que Maduro se quite de en medio". Washington dice tener listos más de 20 millones de dólares en asistencia para los venezolanos.

Sin arredrarse lo más mínimo, el heredero de Hugo Chávez celebró los 20 años de la primera toma de posesión de su mentor con una gran concentración que prueba el alto grado de respaldo que aún conserva en las bases chavistas. "Yo soy presidente de toda Venezuela, de la Venezuela de verdad y vamos a seguir gobernando todos los días", arengó a sus seguidores, pero dirigiéndose a Trump. Y le advirtió que el vicepresidente, Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Bolton son "halcones de guerra obsesionados con Venezuela" que "tienen engañado" al magnate al decirle que en el país manda la oposición.