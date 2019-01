Corbyn expone a May su plan de unión aduanera con la UE para un 'Brexit' pactado

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, se entrevistó ayer con la primera ministra, la conservadora Theresa May, por primera vez desde que el Acuerdo de Salida de la UE fue rechazado por los Comunes el pasado día 15. Corbyn expuso a May su plan de forjar "una unión aduanera amplia" con la UE para evitar una frontera entre Irlanda y el Ulster. Este plan encajaría en el Acuerdo de Salida y, al contar con respaldo laborista, podría aprobarse por los Comunes antes del 29 de marcho, la fecha del "Brexit". May recibió el martes un mandato no vinculante, pero de gran peso político, del Parlamento para que evite un "Brexit" sin acuerdo y renegocie con Bruselas la cláusula de salvaguarda para Irlanda. La UE respondió de inmediato, y lo repitió ayer mismo, que el acuerdo no es renegociable. Corbyn expresó su sospecha de que May quiere agotar el tiempo para lograr in extremis un voto favorable al rechazado Acuerdo de Salida.